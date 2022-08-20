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Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

20.08.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 48 D 1317 plakalı otomobil, Bozdoğan Nazilli yolu Osmaniye ayrımında K.M'nin kullandığı 09 B 1958 plakalı traktör ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Bozdoğan Otomobil traktör

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