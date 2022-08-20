Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.T. yönetimindeki 48 D 1317 plakalı otomobil, Bozdoğan Nazilli yolu Osmaniye ayrımında K.M'nin kullandığı 09 B 1958 plakalı traktör ile çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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