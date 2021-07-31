Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir kara yolu Yalkıdere Köprüsü'nde Fatih Ş. idaresindeki 09 Y 2159 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje ardından bariyerlere çarptı.
Kazada Melisa S. otomobilde sıkıştı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Melisa S. bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı