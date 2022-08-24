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Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

24.08.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde 1800 yıllık iki yazıt daha bulundu.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, antik kentteki kazı çalışmalarının "Sütunlu Cadde" olarak bilinen ana caddedeki bölgede devam ettiğini söyledi.

Daha önce 10 yazıtın bulunduğu bölgede bu yıl yaptıkları kazılarda 1,5 metre yüksekliğinde 2 taş yazıtı daha gün ışığına çıkardıklarını aktaran Öztaner, "Burada, Nysa'da yaşamış, önemli görevler yapmış, kentte hizmet etmiş, yapılar inşa etmiş, heykeller diktirmiş kişileri onurlandırmak için dikilmiş bu yazıtlar karşımıza çıkıyor. Bu yıl bölgede iki yazıt daha bulduk." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ise kazılardaki buluntuların heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Bulunan yazıtlarla Nysa Antik Kenti tarihinin aydınlatıldığını belirten Tuncer, bunun arkeoloji dünyası için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu

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