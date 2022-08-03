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Aydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

03.08.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinin otoparkında 2 kişiyi yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan E.S. (17) ile V.Ç’nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı E.S. ise tutuklandı.

Yaralanan M.Ö. ile R.Ö’nün tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinin otoparkında dün çıkan kavgada, E.S. yanındaki silahla M.Ö. (24) ile R.Ö'yü (34) yaraladıktan sonra kaçmış, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Aydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Aydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Aydın'da alışveriş merkezi otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da alışveriş merkezi otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da alışveriş merkezi otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da alışveriş merkezi otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Aydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

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polis şüphe

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