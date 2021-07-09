MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aygün Aydın neden hapse girdi? Aygün Aydın neden ceza aldı? Hakan Sabancı ifşaları başını yaktı!

Aygün Aydın neden hapse girdi? Aygün Aydın neden ceza aldı? Hakan Sabancı ifşaları başını yaktı!

09.07.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın hapse girdi. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Aygün Aydın, geçtiğimiz aylarda birlikte olduklarını iddia ettiği iş insanı Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etmişti.

Hakan Sabancı da Aygün hakkında koruma kararı aldırmıştı. Fakat Aygün Aydın, koruma kararına dikkat etmedi. 3 günlük zorlama hapis kararı alan Aygün Aydın, polis eşliğinde cezaevine gönderildi.

Aygün Aydın neden hapse girdi?

İnsanlar Aygün Aydın'ın Hakan Sabancı ile konuştuğuna inanmayınca Aydın, Sabancı ile olan konuşmalarını ifşa etmişti.
Hakan Sabancı, Aydın hakkında koruma kararı aldırmıştı. Ancak Aygün koruma kararına dikkat etmeyerek Sabancı hakkında sosyal medyada konuşmaya devam etti.
Tüm bunların sonucunda Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi. Aygün Aydın, polis eşliğinde Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü.
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile iletişiminin bitmesinin ardından sosyal medyadan birçok söz sarf etmiş ve çok konuşulmuştu.
Hakan Sabancı ile kendisini ve ailesini korumak için Aile Mahkemesine başvuru yapmış ve Aygün Aydın'a karşı koruma kararı aldırmıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.