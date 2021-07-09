Aygün Aydın neden hapse girdi? Aygün Aydın neden ceza aldı? Hakan Sabancı ifşaları başını yaktı!

Hakan Sabancı da Aygün hakkında koruma kararı aldırmıştı. Fakat Aygün Aydın, koruma kararına dikkat etmedi. 3 günlük zorlama hapis kararı alan Aygün Aydın, polis eşliğinde cezaevine gönderildi.

Aygün Aydın neden hapse girdi?

İnsanlar Aygün Aydın'ın Hakan Sabancı ile konuştuğuna inanmayınca Aydın, Sabancı ile olan konuşmalarını ifşa etmişti.

Hakan Sabancı, Aydın hakkında koruma kararı aldırmıştı. Ancak Aygün koruma kararına dikkat etmeyerek Sabancı hakkında sosyal medyada konuşmaya devam etti.

Tüm bunların sonucunda Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi. Aygün Aydın, polis eşliğinde Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile iletişiminin bitmesinin ardından sosyal medyadan birçok söz sarf etmiş ve çok konuşulmuştu.