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Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

19.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

İstanbul'da aynı gün vefat eden anne ve oğlu, memleketleri Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Pakize Atalay dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünün ardından 56 yaşındaki oğlu Erdoğan Atalay, yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Anne ve oğlunun cenazeleri, kara yolu ile Tokat'ın Turhal ilçesine getirildi.

Meydan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından anne Pakize ve oğlu Erdoğan Atalay'ın cenazeleri Kesikbaş Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dazya köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Eşi ve oğlunu aynı gün kaybeden Tahsin Atalay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Cenazeye Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çoban, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun ve vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi sonucu vefat eden Erdoğan Atalay'ın oğlu Mert Atalay'ın 2016 yılında 20 yaşında, İstanbul'da trafik kazasında öldüğü, baba Atalay'ın, oğlunun ölümüne sebep olan sürücünün bulunması için yıllardır çaba gösterdiği öğrenildi.

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Turhal cenaze namazı

Tokat Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:11
Öğle
12:33
İkindi
16:01
Akşam
18:44
Yatsı
20:04
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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