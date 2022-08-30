Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na geldi.
Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan 180 metrelik kruvaziyerde, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı 490 yolcu ile 450 personel bulunuyor.
Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.
Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.
Bodrum Limanı'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.
"Azamara Journey" Marmaris Limanı'na yanaştı
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