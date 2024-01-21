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  4. Azer Bülbül'ün akrabasına 'istek parça' saldırısı! Kurşunların hedefi oldu, kanlar içinde yere yığıldı

Azer Bülbül'ün akrabasına 'istek parça' saldırısı! Kurşunların hedefi oldu, kanlar içinde yere yığıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2024 19:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul Dudullu'da sanatçı Azer Bülbül'ün akrabası, istek şarkı nedeniyle kurşunlandı. Baba ve oğlu tarafından silahlı saldırısında bacağından yaralanan uğrayan Bülbül, "Oğluna 'İndir bunu' dedi. Şarkı söylüyordum. Bir anda düştüm" dedi.

Azer Bülbül'ün şarkıcı akrabası sahnede silahlı saldırıya uğradı. Bir baba ve oğlu, Davut Bülbül'ün program yaptığı türkü barda olay çıkardı. İstek şarkılar, bitmeyen sataşmalar derken iş kurşunlamaya kadar vardı.


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KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Baba talimat verdi, oğlu vurdu. Azer Bülbül'ün şarkıcı akrabası, istek parça yüzünden kurşunlandı. Davut Bülbül, İstanbul Dudullu'da bir türkü barda sahne alıyordu. Dün akşam da her zamanki gibi sahneye çıktı. Başta her şey normaldi, Bülbül sahne aldıktan dakikalar sonra mekana bir baba ile oğlu geldi.

DEFALARCA AYNI ŞARKIYI SÖYLEDİ

DEFALARCA AYNI ŞARKIYI SÖYLEDİ

Baba ve oğlu, Davut Bülbül'den 'Türkiyem' şarkısını söylemesini istedi. Bülbül'de istek üzerine o şarkıyı defalarca söyledi. Ancak belli ki onların derdi istek parça değildi. Defalarca istek şarkısı çalınan babanın talimatıyla oğlu, Bülbül'ün bacağına iki el ateş etti. Şarkıcı kanlar içinde yere yığılırken, baba ile oğlu kaçtı.

"BİR ANDA DÜŞTÜM"

"BİR ANDA DÜŞTÜM"

Show Haber'in haberine göre Bülbül yaşadıklarıyla ilgili şunları aktardı.

"Oğluna 'İndir bunu' dedi. Şarkı söylüyordum. Bir anda düştüm. Her şey çok güzeldi, yarım saat, 1 saat, 1,5 saat içinde herkes eğleniyordu.

3 defa çaldım. Masayı da bitirdim. Başka masaya geçtim. Bir daha, bir daha çaldım. Olsun dedim Türkiye hepimizin... Kafasının iyiliğinden mi, bir anlık öfke işte, sarhoş. Dışarı çıktı, silah aldı geldi. Oğluna 'vur' dedi. 35 senedir sanat camiasındayım, böyle bir şey görmedim"

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Anahtar Kelimeler:
Azer Bülbül silahlı saldırı
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