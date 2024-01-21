Azer Bülbül'ün akrabasına 'istek parça' saldırısı! Kurşunların hedefi oldu, kanlar içinde yere yığıldı

3 defa çaldım. Masayı da bitirdim. Başka masaya geçtim. Bir daha, bir daha çaldım. Olsun dedim Türkiye hepimizin... Kafasının iyiliğinden mi, bir anlık öfke işte, sarhoş. Dışarı çıktı, silah aldı geldi. Oğluna 'vur' dedi. 35 senedir sanat camiasındayım, böyle bir şey görmedim"