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Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

24.08.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

BİTLİS (AA) - Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Selçuklu Çarşısı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Ortaya konulan kardeşlik ve birlik ruhu karşısında duygulandığını belirten Çoban, "Şu ihtişamlı görseliniz, kardeşliğiniz bizi çok mutlu ediyor. Kadınıyla çocuğuyla genci, yaşlısıyla biz büyük bir medeniyetiz diyor, hepinizi alkışlıyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra sahne alan Azerin, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine değindi, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde Türkiye'nin verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara güzel anlar yaşatan Azerin, kendisini dinlemeye gelen engellilerle de şarkı söyledi.

Konsere ilçe sakinleri ile ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

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