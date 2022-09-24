'Baba sana ne oldu baba?' Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Mauro Icardi'nin kaçırdığı gol sonrası sosyal medya yıkıldı...

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek isteyen takımlar, hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çaba gösteriyor. Geride kalan 7 haftada 16 puan toplayarak 2. sırada yer alan Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 2. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası sosyal medya ayağa kalktı.
Gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Juan Mata, savunma arkasına sarkan Mauro Icardi'yi gördü.
Mata'nın ara pası sonrasında topla buluşan Icardi, karşı karşıya pozisyonda İstanbulspor kalecisi Jensen'i geçemedi.
Görüntüler D-Smart'tan alınmıştır
Icardi'nin kaçırdığı golün ardından bazı Galatasaraylı taraftarlardan Arjantinli yıldıza tepki geldi.
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