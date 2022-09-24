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'Baba sana ne oldu baba?' Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! Mauro Icardi'nin kaçırdığı gol sonrası sosyal medya yıkıldı...

24.09.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakanın 2. dakikasında yaşanan pozisyon, sosyal medyada geniş yer buldu. Sarı - kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi, kaleci Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu golle sonuçlandıramadı. Arjantinli yıldızın kaçırdığı gol, taraftarların tepkisini çekti.

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek isteyen takımlar, hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çaba gösteriyor. Geride kalan 7 haftada 16 puan toplayarak 2. sırada yer alan Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 2. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

MATA'NIN PASIYLA GOL POZİSYONU

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Gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Juan Mata, savunma arkasına sarkan Mauro Icardi'yi gördü.

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ICARDI KALECİYİ GEÇEMEDİ

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Mata'nın ara pası sonrasında topla buluşan Icardi, karşı karşıya pozisyonda İstanbulspor kalecisi Jensen'i geçemedi.

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Görüntüler D-Smart'tan alınmıştır

Icardi'nin kaçırdığı golün ardından bazı Galatasaraylı taraftarlardan Arjantinli yıldıza tepki geldi.

İŞTE BAZI TEPKİLER;

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ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İcardiyi bilmem mata mükemmel transfer bu adam idman yapmamış bu adam idman yapıp takıma laışırsa oooo harika transfer mata helal olsun

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