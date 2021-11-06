Babası eşlik etti! Hem sütyensiz hem transparan

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan ünlü model Josie Canseco, dün akşam Batı Hollywood'daki gece kulübüne babası Jose Canseco'nun kolunda gitti.
GÖGÜSLERİ AÇIKTA BIRAKTI!
Göğüs uçlarını açıkta bırakan transparan bluzuyla dikkatleri üzerine çeken genç model, patlayan flaşlara aldırmadan göğsünü gere gere yürüdü.
Annesi Jessica Canseco'nun izinden giderek Playboy'a poz veren sarışın model, 25. doğum gününü kutladı.
Eski bir beyzbol yıldızı ve steroid ikonu olan babasıyla kol kola yürüyen, sutyensiz, şeffaf fileli bluzuyla magazin dünyasına damga vurdu.
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