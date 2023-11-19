Bahar Candan cezaevi infaz koruma memuruyla tartıştı! Yemekleri beğenmeyip şımarıklık yapınca...

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler tutuklandı. Yarışma programı ile tanındıktan sonra ilginç açıklamalar yapan, çıplak pozlar paylaşan ve parayla arkadaş arayan Bahar Candan gönderildiği cezaevinde sorun çıkardı. Bu içerik Mynet editörleri tarafından deşifre edilmiştir



CANDAN KARDEŞLERİN CEZAEVİ GÜNLERİ

Cezaevine sevki esnasında "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" diyerek dikkat çeken Bahar Candan cezaevine gidince de infaz memuruyla gerildi.

İNFAZ KORUMA MEMURLARIYLA TARTIŞTI Süreci takip eden gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı yayında şu iddiada bulundu: "Nihal'in cezaevinde çok sık ağladığını sürekli ağladığını hiç konuşmadığını ama Bahar Candan'ın biraz daha agresif olduğunu oradaki dediğim gibi işte infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğunu öğrendim."

Gazeteci devamında ise "Bahar sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükselttiler. Burası Etiler'deki lüks restoran değil uyarısında bulundu.