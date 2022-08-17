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Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

17.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS şirketinin üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kral Abdullah Şah'a eşlik etti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve beraberindeki heyet ile Milli Savunma Bakanı Akar, FNSS'in Gölbaşı'ndaki üretim tesislerini ziyaret etti.

Tesiste üretilen zırhlı muharebe araçlarına ilişkin bilgi alan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, daha sonra araçların üretildiği fabrikada incelemelerde bulundu.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve ona eşlik eden Bakan Akar, tesiste üretilen zırhlı araçlara bindi, araçları test etti.

Kral Abdullah Şah ve Bakan Akar ayrıca zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi.

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu

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fnss milli savunma bakanı hulusi akar

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