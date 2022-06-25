Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı'da valilik, belediye ve baroyu ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Bozdağ, Ağrı Valisi Osman Varol'u ziyaret ederek brifing aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bozdağ, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret edip kentteki çalışmaları hakkında bilgi edindi.
Ardından Ağrı Barosu'na geçen Bozdağ, Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın ve yönetimle bir araya gelerek sohbet etti.
Ziyaretlerde Bakan Bozdağ'a çeşitli hediyeler verildi.
Adalet Bakanı Bozdağ'a, ziyaretlerinde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can eşlik etti.
Bakan Bozdağ, Ağrı'da valilik, belediye ve baroyu ziyaret etti
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