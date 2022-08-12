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Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı:

12.08.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Öğrenim kredisini, hiçbir gelir testine tabi tutmaksızın isteyen her öğrenciye veriyoruz. Başarılı ve ihtiyaç sahiplerine geri ödemesiz burs var, doğrudan doğruya hibe edilen burslar bunlar'' - ''Pek çok başlıkta gençlerimizi maddi anlamda destekledik, destekliyoruz''

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, öğrenim kredisinin, gelir testine tabi tutulmaksızın isteyen her öğrenciye verildiğini belirterek, ''Başarılı ve ihtiyaç sahiplerine geri ödemesiz burs var, doğrudan doğruya hibe edilen burslar bunlar. Pek çok başlıkta gençlerimizi maddi anlamda destekledik, destekliyoruz.'' dedi.

Bakan Derya Yanık, partisinin Beylikdüzü İlçe Teşkilatının Yakuplu mesire alanında düzenlediği gençlik şölenine katıldı.

Burada gençlere seslenen Yanık, öğrenci kredilerinin faizlerinin silindiğini ve harç kredisinin kaldırıldığını hatırlattı.

Muhalefetin bu konudaki tutumunu eleştiren Bakan Yanık, ''Aylardır zaten yaptığımız bir işlemi sanki öğrencilere gadrediliyormuş gibi lanse edenlerin döneminde, onların iktidar olduğu dönemlerde üniversite öğrencilerinin durumu neydi?'' diye sordu.

Bakan Yanık, CHP'nin iktidar olduğu dönemde öğrenci kredisinin güçlükle alındığını belirterek, şu an hiçbir gelir testine tabi tutulmaksızın isteyen her öğrenciye öğrenim kredisi verildiğini söyledi.

Hükümet olarak her anlamda gençlerin yanında olduklarını dile getiren Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Harç kredisini kaldırdık. Üniversite eğitimi de dahil ilköğretimden yükseköğretime kadar devlet okullarında öğretim ücretsiz. Öğrenim kredisini, hiçbir gelir testine tabi tutmaksızın isteyen her öğrenciye veriyoruz. Başarılı ve ihtiyaç sahiplerine geri ödemesiz burs var, doğrudan doğruya hibe edilen burslar bunlar. Pek çok başlıkta gençlerimizi maddi anlamda destekledik, destekliyoruz.''

Bakan Yanık, partisinin hedeflerini yeni nesillere ulaştırmak için gençlere görev düştüğünü vurgulayarak, ''AK Parti'nin, iktidarı döneminde memleketimize yaptığı önemli katkı, milletin ferdi olarak kazandığımız millet şuuru ve öz güvenidir. Sizler bugün sadece Türkiye'nin değil, bütün bir bölgenin, bütün insanlığın geleceği için üretecek, iyiliği yayacak, kötülüklerle mücadele edecek tarih şuurunun evlatlarısınız. Bu tarihin taşıyıcısı olan sizlersiniz. Omuzlarınızda ağır ama güzel bir yük var. Sizler bu yükü taşıyacak arkadaşlarımızsınız.'' ifadelerini kullandı.

Derya Yanık, daha sonra etkinliğe katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı:

- ''Öğrenim kredisini, hiçbir gelir testine tabi tutmaksızın isteyen her öğrenciye veriyoruz. Başarılı ve ihtiyaç sahiplerine geri ödemesiz burs var, doğrudan doğruya hibe edilen burslar bunlar'' - ''Pek çok başlıkta gençlerimizi maddi anlamda destekledik

Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı

Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı

Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı

Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı

Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı

Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı

Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı

Bakan Derya Yanık, Beylikdüzü'nde gençlik şölenine katıldı

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