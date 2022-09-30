El işçiliğiyle üretilen yöresel ürünleri inceleyen Dönmez, Konuralp Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasını da ziyaret etti.

Dönmez, daha sonra Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, Düzce'de temaslarda bulundu

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