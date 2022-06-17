Bakan Karaismailoğlu, Filyos-Çatalağzı Yolu şantiyesindeki incelemede konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hizmete açtıkları her yolun geçtiği yerlerin üretim, istihdam, ticaret, kültür ve turizmine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıkmıştır. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında yerimizi alacağız." dedi.

Filyos-Çatalağzı Yolu şantiyesinde incelemede bulunan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türkiye'nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, 2003'te başlattıkları kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme hamleleri sayesinde Cumhuriyet'in 100. yılının eşiğindeki ülkeyi, ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdiklerini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, bugün de kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında çok daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirerek ulaşıma, ticarete ve sosyal hareketliliğe katkı sağlayacak Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu'nun önemli bir bölümü olan Filyos-Çatalağzı Yolu'ndaki çalışmaları yerinde incelediklerini dile getirdi.

Son 2 yılda Zonguldak'ta büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nin yapım şantiyelerini incelediklerini, yenilenen ve pisti büyütülen Çaycuma Havalimanı'na indiklerini ve çalışmaların sonuçlarını yerinde gördüklerini anlattı.

Karaismailoğlu, "asrın projesi" Filyos Limanı'nı 4 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açtıklarını, ocak ayında da Zonguldak-Kilimli Yolu ve Şaban Teoman Turalı Tünelleri'ni hizmete sunduklarını hatırlattı.

- "Yıllık toplam 22 milyar 408 milyon dolar tasarruf sağlıyoruz"

Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini, bunlar içinde yüzde 61'lik oranla büyük payı kara yolları projelerinin aldığını belirterek, yapılan çalışmalardan bahsetti.

Millete en iyi hizmeti sunmanın peşinde olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti, 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam yaratması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, eser siyaseti yapıyor. Devlet aklıyla geliştirdiğimiz projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Artık Türkiye bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil, 84 milyonun Türkiye'sidir. Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil, milletindir. Ülke genelindeki yol yatırımlarımızla yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla seyahat süresinde yıllık 10,5 milyar saat tasarrufu elde ediyoruz. Yol güvenliği ve seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde zamandan 17 milyar 238 milyon dolar, akaryakıttan 908 milyon dolar, bakım onarımdan 636 milyon dolar ve çevre etkilerinden 16 milyon dolar çevre tasarrufu olmak üzere yıllık toplam 22 milyar 408 milyon dolar tasarruf sağlıyoruz. Bütün bunlara ek olarak emisyon salınımını da 5,5 milyon ton azalttık."

Karaismailoğlu, son 20 yılda ülkede araç sayısının yüzde 170, taşıt hareketliliğin de yüzde 142 oranında arttığına işaret ederek, yatırımlar ve hizmete açtıkları yollar sayesinde kazalardaki can kayıplarının yüzde 81 oranında azaldığını bildirdi.

Ülke genelindeki ulaştırma ve haberleşme yatırımlarından Zonguldak'ın da hak ettiği payı aldığını aktaran Karaismailoğlu, son 20 yılda Zonguldak genelinde yaptıkları ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının miktarının 13 milyar 695 milyon liranın üzerinde olduğunu, Zonguldak'taki kara yolları yatırımları için de 9 milyar 870 milyon liralık kaynak ayırdıklarını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak'ı bölünmüş yollarla Bartın, Bolu ve Düzce'ye bağladıklarını, il genelinde 14'ü tek tüp ve 5'i de çift tüp olmak üzere toplam uzunlukları 13 bin 100 metreyi aşan 19 tüneli halkın hizmetine sunduklarını belirterek, toplam uzunluğu 5 bin 700 metreye yaklaşan 64 köprüyü tamamladıklarını, 22 Ocak'ta 6,5 kilometrelik Zonguldak-Kilimli Yolu'nu hizmete açtıklarını hatırlattı.

Bu yol hattında yer alan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nin toplam uzunluğunun 1883 metre olduğunu, projeyle Zonguldak ile Kilimli ilçeleri arasındaki güzergahı 4,5 kilometre daha kısalttıklarını, seyahat süresini 30 dakikadan 5 dakikaya indirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- "Bolu Dağı ve devamındaki otoyolumuz, gidiş geliş olarak trafiğe tamamen açılmış durumda"

Filyos-Çatalağzı Yolu'nun, Zonguldak-Cide arasındaki projenin önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede doğu batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Cide Yolu, aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarımızdan Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturmaktadır. Yol projesinde Zonguldak'ın Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşim yerleri, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer almaktadır. Filyos Limanı'nın tamamlanmasıyla özellikle ağır taşıt trafiği artacaktır. Bu nedenle ulaşımın güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması önem arz etmektedir. Kara yolu projemiz, Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir yatırım. Trafiği rahatlatacak, mesafeyi kısaltacak, böylece ekonomik fayda sağlayacak. Projemizi 2024'te hizmete almayı hedefledik. Filyos-Çatalağzı Yolu'muzun uzunluğu 13,8 kilometre. Bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol kapsamında, 7 çift tüp tünel, 2 aç-kapa tünel, 2 tek köprü ve 2 farklı seviyeli kavşak yapım işleri yer almakta.

Halkımıza hizmeti, Hakk'a hizmet aşkıyla yapıyoruz. Hizmet kervanımızda 'Durmak yok, yola devam' ilkesi ve kararlılığıyla çalışmaktayız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'taki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımız hız kazanarak devam edecek. Tamamlayıp hizmete açtığımız her yol, tıpkı akarsu gibi geçtiği yerlerin üretim, istihdam, ticaret, kültür ve turizmine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıkmıştır. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında yerimizi alacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tamamlanan viyadük bakım çalışmasıyla ilgili soru üzerine, "Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce tarafındaki viyadüklerin derzlerinin değiştirilmesi gerekiyordu. Bunların belli yıllar arasında otomatikman değiştirilmesi gerekiyor. Önemli bir çalışmaydı. İvedilikle yapılması gerekiyordu. O yüzden bugün itibarıyla çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi otoban, yani Bolu Dağı ve devamındaki otoyolumuz, gidiş geliş olarak trafiğe tamamen açılmış durumdadır." diye konuştu.