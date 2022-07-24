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Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

24.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Nevşehir Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kent merkezindeki esnafa ziyarette bulunan Karaismailoğlu, vatandaşla sohbet etti.

Buradan Kapadokya Havalimanı'na geçen Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan caminin açılış törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından dua edildi.

Programın ardından Bakan Karaismailoğlu, kentten ayrıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir'de

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