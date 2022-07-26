Bakan Karaismailoğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu'da ziyaretler gerçekleştirdi, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı programının ardından Altınordu ilçesinde esnafla bir araya geldi. İş yerlerine giderek esnafla sohbet eden Karaismailoğlu, vatandaşlarla da görüşüp, çocuklara oyuncak hediye etti.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünkü programlarda Ordu ile ilgili yaptıkları ve bundan sonra yapacakları hizmetlerle ilgili önemli istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Devam eden 14 projenin bir an önce bitirilmesiyle ilgili yaptıkları toplantılarda önemli derecede koordine olduklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah Ordu için hem bundan önce yaptığımız bu güzel işlerimizi hem bundan sonra yapacak olduğumuz güzel işlerimizin sürekliliği ve hızlandırılması konusunda da önemli adımlar attık, önemli planlamalar yaptık. İnşallah el birliğiyle, bu yaptığımız işlerle birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır yapmış olduğumuz bu akla, hayale gelmeyecek yatırımlar nasıl gerçekleşmişse bundan sonra da hem devam eden işlerimizde hem de bundan sonra Ordu'nun ihtiyaçları doğrultusunda yapacağımız işlerde, bir an önce bitirip ekonomiye, hayata, istihdama, üretime, ihracata kazandırmanın çabası içerisinde olacağız."

Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde büyük bir özveriyle çalışan, vatanını, milletini seven ve vatanın, milletin selameti için çalışan çok güçlü bir ekibimiz var. Bu ekip arkadaşlarımızla birlikte hem Türkiye'nin hem de Ordu'nun geleceğine imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Güler ise Bakan Karaismailoğlu'nu Ordu'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakanlığın yatırımları için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı da gerçekleştiren Karaismailoğlu, daha sonra Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisinin bahçesinde vatandaşlarla çay içerek, sohbet etti.

Karaismailoğlu'na, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk ve diğer ilgililer eşlik etti.