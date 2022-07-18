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Bakan Kasapoğlu, Çorum'da gençlerle basketbol oynadı

18.07.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu, Çorum'da gençlerle basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum'daki Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol maçı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin açılışına katılan Kasapoğlu, Ankara dönüşü Çorum'a ziyarette bulundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra heyetle kentteki Millet Bahçesi'ne geçti.

Burada vatandaşla sohbet eden Kasapoğlu, Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde gençlerle basketbol oynadı.

Mustafa Çiftçi, Halil İbrahim Aşgın ve Ali Osman Öztürk de sahada yer aldı. Maçın ardından Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, Çorum'da gençlerle basketbol oynadı

Bakan Kasapoğlu, Çorum'da gençlerle basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da

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Anahtar Kelimeler:
Çorum gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

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