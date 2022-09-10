Burada yabancı turistlerle sohbet edip fotoğraf çektiren Kirişci, daha sonra Göreme'de bulunan Tokalı Kilisesi'ni ziyaret etti.

Bakan Kirişci Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

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