Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724 olduğu bilgisini veren Koca, "Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

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