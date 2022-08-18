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  4. Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

18.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak hastanedeki son hazırlıklar dolayısıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724 olduğu bilgisini veren Koca, "Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

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etlik şehir hastanesi sağlık bakanı fahrettin koca

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