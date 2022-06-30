Bakan Kurum, Kastamonu'da bir engelliye elektrikli motosiklet hediye etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da bir engelliye üç tekerlekli elektrikli motosiklet hediye etti.

Bakan Kurum, daha önce selden etkilenen Devrekani ilçesi ziyareti sırasında jandarma kıyafeti giyen 40 yaşındaki engelli Yaşar Emirhüseyinoğlu'na elektrikli motosiklet sözü verdi.

Kurum, Kastamonu Belediyesini ziyaretinin ardından Emirhüseyinoğlu'na motosikleti teslim etti.

Emirhüseyinoğlu'nun kullandığı motosiklete binip kısa bir tur atan Kurum, motosikleti dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundu. Emirhüseyinoğlu, Bakan Kurum'un, "Motosikletle ne yapacaksın?" sorusuna, "Annemi gezdireceğim" yanıtını verdi.

Bakan Kurum'a teşekkür eden Emirhüseyinoğlu, "Bakan Bey çok sağ olsun. Allah ondan razı olsun." ifadesini kullandı.

Emirhüseyinoğlu, Kurum'a köyden getirdiği yumurtaları hediye etti.