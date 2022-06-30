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Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

30.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel yaşanan Kastamonu merkez ile Küre ve Devrekani ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Küre ilçesinde selden etkilenen bölgelerde inceleme yapan Kurum, vatandaşlarla da sohbet etti. İlçede selden sonra yapılan çalışmaları inceleyen Kurum, Küre Belediyesini ziyaret etti, Kaymakam Miraç Topaloğlu ve Belediye Başkanı Salih Turan'dan bilgi aldı.

Ardından Devrekani ilçesine giden Bakan Kurum, buradaki incelemelerinin ardından Kastamonu Belediyesini ziyaret etti. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kurum'a il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Merkeze bağlı Aşağıyuva köyüne de giden Kurum, hasar gören köprünün bir an önce ulaşıma açılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

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