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Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

28.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerini ziyaret etti

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde selden etkilenen bölgeleri inceleyen Kurum, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Yetkililerden bilgi alan Kurum, bölgede yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Ardından İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyüne giden Kurum, burada evleri ve iş yerleri selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyüne geçen Kurum, sel nedeniyle zarar gören bazı köy yollarında incelemelerde bulundu.

İnebolu-Cide kara yolu Özlüce köyü mevkisinde yer alan zarar gören köprüde yapılan çalışmaları da inceleyen Kurum, köprünün kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.

Kurum, daha sonra helikopterle bölgede inceleme yaptı.

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

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