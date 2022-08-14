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  4. Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki:

Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki:

14.08.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacını kesen İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı. İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar. Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam."

Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki:

- "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar"

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç kesme" tepkisi

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