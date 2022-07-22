Bakan Varank, "Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı"nda konuştu: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Erzurum'da var olan hizmetlerin sözünü verdiğini belirterek, "İşte mevcut olan hayvan pazarını, mezbahayı bilmeden 'ben Erzurum'a yapacağım' demek aslında siyasetin cahili olmaktır. Biz cahillerle uğraşmayacağız." dedi.

Bakan Varank, Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki "Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı"nda yaptığı konuşmada, bugünden itibaren üç gün boyunca Erzurum'da Gökyüzü Gözlem Şenliği yaptıklarını anımsattı.

Ülkenin dört bir tarafında düzenledikleri bu şenliğe büyük bir ilginin olduğunu ifade eden Varank, bu vesileyle de ülkedeki uzay meraklılarının sayısının katlanarak arttığını gördüklerini, Diyarbakır'da 6 bin, Van'da 10 bin ziyaretçiyle etkinlik düzenlediklerini ve bu sayının Erzurum'da katlanarak tırmanmasını öngördüklerini belirtti.

- "Çocuklarımız, geleceğin çok başarılı havacılık uzmanları olacak"

Tüm aileleri, gençleri, vatandaşları Erzurum'un zirvesindeki etkinliğe davet eden Varank, şöyle konuştu:

"Burada çocuklarınızla, genç kardeşlerimiz hem eğlenecekler hem de bilimle, teknolojiyle uzayla, havacılıkla dolu dolu saatler geçirecekler. Burada bu tecrübeyi edinen çocuklarımız, geleceğin çok başarılı mühendisleri, havacılık uzmanları olacak. Belki astronotlarımız bu çocuklarımızın arasında çıkacak. Yeter ki biz buna inanalım. Yeter ki biz bu çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edelim. Görelim o çocuklarımız neyi başarıyor. İnşallah bu etkinlikle beraber fuarımızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı'ndan dolayı emeği geçenleri kutlayan Bakan Varank, fuar alanını da Erzurum'a kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Emin olun bu işleri yapmak kolay değil. Bu işleri ısrarla görmek istemeyenler var. İşte yakın zamanda bu şehri kim ziyaret etti. Geçmişte bizim partimizle beraber hareket eden Ali Babacan. Kendi partisinin lideri olarak yakın zamanda bu şehir ziyaret etti. Sabah Büyükşehir Belediye Başkanımız bana söyledi. Geldiğinde ne demiş, ben o ifadeleri çok ilginç buldum. 'Biz bilmeden oturduğu yerden hayal satanlardan değiliz. Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var.' Ardından şunu söylemiş, 'Erzurum tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir şehir, onun için biz Erzurum'a çok büyük bir hayvan pazarı kazandıracağız. Bir de mezbaha kazandıracak. Bunun yanında et ve süt entegre tesisleri kazandıracağız.' Hem hayal satmaktan bahsediyor hem de bu şehirde bunların şu anda var olduğundan haberi yok. İşte biz böyle siyaset yapmayacağız. Biz bu şehrin neye ihtiyacı olduğunu bilerek bu yatırımları yaptık."

- "Biz cahillerle uğraşmayacağız, şehirlerimize odaklanacağız"

Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'nin hem canlılık hem de kentin ticaretine katkı sağladığını söyleyen Varank, "İşte mevcut olan hayvan pazarını, mezbahayı bilmeden 'ben Erzurum'a yapacağım' demek aslında siyasetin cahili olmaktır. Biz cahillerle uğraşmayacağız. Biz şehirlerimize odaklanacağız, Erzurumlu vatandaşlarımıza odaklanacağız. Şehirlerin neye ihtiyacı varsa o yatırımları inşallah bu şehirlerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, fuar alanını gezerek üretici ve vatandaşlarla sohbet etti.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Bakan Varank, Erzurum programı kapsamında, Palandöken Belediyesince Maksut Efendi Mahallesi'nde Üreten Kadınlar Projesi kapsamında Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle yapılan Süt Ürünleri Üretim Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, AK Parti İl Başkanlığı, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğini de ziyaret etti.

(Bitti)