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Bakan Varank Karabük'te esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

15.11.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Varank Karabük'te esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Programı kapsamında kentte bulunan Varank, Organize Sanayi Bölgesindeki üç fabrikayı ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Karabük Belediyesine geçen Bakan Varank, Belediye Başkanı Rafet Vergili ile makamında bir araya geldi.

Varank, belediye ziyaretinin ardından yürüyerek AK Parti İl Başkanlığına geçti. Kemal Güneş Caddesi'nde bir simitçiden simit satın alan Varank, çevredekilere ikramda bulundu. ​​​​​​​Yol boyunca vatandaşla sohbet eden Varank, fotoğraf çektirdi, çocuklara hediye verdi.

Esnafı da ziyaret eden Varank, bir şarküteriden alışveriş yaptı.

Bakan Varank, AK Parti Karabük İl Başkanlığında da partilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde Bakan Varank'a, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş de eşlik etti.

Bakan Varank Karabük'te esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

Bakan Varank Karabük'te esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

Bakan Varank Karabük'te

Bakan Varank Karabük'te

Bakan Varank Karabük'te

Bakan Varank Karabük'te

Bakan Varank Karabük'te

Bakan Varank Karabük'te

Bakan Varank Karabük'te

Bakan Varank Karabük'te

Bakan Varank Karabük'te

Bakan Varank Karabük'te

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