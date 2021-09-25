Bakan Varank, Kocaeli'de darbedilen basın mensubunun nikah şahitliğini yaptı

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülediği sırada darbedilen basın mensubu Mustafa Uslu'nun nikah törenine katıldı.

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın kıydığı nikahla İHA muhabiri Mustafa Uslu ile Aslı Sena Çevikbaş, hayatını birleştirdi.

Nikah şahitliği yapan Bakan Varank, çifti tebrik ederek nikah cüzdanını geline verdi. Çifte mutluluklar dileyen Varank, "Rabb'imizden duamız, temennimiz bu şekilde. Rabb'im inşallah bu ülkeye, bu memlekete hizmet edecek, vatanına, dinine bağlı hayırlı evlatlar nasip edecek diye dua ediyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülediği sırada darbedilen Uslu ile tanışma hikayesine değinen Varank, "Mustafa ile hiç olmasını istemediğimiz şekilde tanıştık. Kendisini ziyaret ettiğimde dedim ki 'Madem nikahın var, söz veriyorum o nikaha geleceğim, şahitliğinizi yapacağım.' Sözümü tutmuş oluyorum." diye konuştu.

Varank, Uslu'nun yüzünde iz kaldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Mustafa kardeşimiz, helal lokma peşinde görevini en güzel şekilde yapmaya çalışırken, maalesef kendilerine 'Milli iradenin temsilcisiyiz.' diyen zorbaların saldırısına uğradı. İnşallah Rabb'im onlara hayırlı evlatlar nasip ettiğinde de Sena ile birlikte Mustafa diyecek ki 'Bir şeref nişanesi olarak helal lokma peşinde koşarken maalesef başımıza böyle bir şey geldi evlatlarım, siz de asla doğru yoldan, helal lokma peşinden gitmekten ayrılmayın.' diyecek. Bunu da inşallah sonsuza kadar taşıyacağı nişanı olarak görmemiz lazım. Rabb'im bu nikahı hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah sizlere de bu ülkeye yine aynı şekilde hayırla hizmet etmeyi nasip etsin."

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca Kaymakamı Yüksel Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, siyasi parti temsilcileri ve Uslu'nun mesai arkadaşları katıldı.

Bakan Varank, haziran ayında İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülediği sırada darbedilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu Darıca ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş, düğününe katılacağını söylemişti.