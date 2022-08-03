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Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

03.08.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri ile bir araya geldi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pakistanlı Bakan Marri ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirterek "Pakistan ile dostluk üzerine inşa ettiğimiz samimi ilişkilerimizi iş birliğine dönüştürmek için teknik heyetlerimiz ortaklaşa çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

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Anahtar Kelimeler:
aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık

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