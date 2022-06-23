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  4. Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1)

Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1)

23.06.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: - "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına yakın bölgedeki 103 aile ve 274 bireyin tahliye edildiğini bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayıp devam eden orman yangını bölgesinde bulunan bakanlar Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklama yaptı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında düne göre an itibarıyla daha iyi durumda olduklarını belirten Kirişci, "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda." dedi.

Bakan Soylu ise ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını kaydetti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar." diye konuştu.

(Sürecek)

Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1)

- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: - "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitim

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te açıklama yaptı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Marmaris Süleyman Soylu

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