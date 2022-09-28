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Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

28.09.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda bulunan gölde ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgede inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Çubuk Köyü Muhtarı Yüksel Sağıt, AA muhabirine, yetkililerin gelip numune aldığını belirterek, "Sonucu bekleyeceğiz. Buraya Adapazarı ve çevre illerden çok sayıda balıkçı geliyor. Burasını çöplük haline getiriyorlar. Bunu önleyemiyoruz. Burada balık tutulması yasaklansın." dedi.

Köy sakinlerinden Şenol Salan ise gölde balıklar ölmeye başlayınca muhtara haber verdiklerini dile getirerek, "Herkes buraya balık tutmaya geliyor. Balık avlanması 5 yıl yasaklansın. Burada fabrika yok, göle akan hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

Balık ölümleri görülen Bolu'daki Çubuk Gölü'nden numune alındı

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Bolu Göynük inceleme numune

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