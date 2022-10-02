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Balıkesir'de "36. Dünya Habitat Günü" etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi

02.10.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Panele, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da katıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "36. Dünya Habitat Günü" etkinlikleri kapsamında "Daha Adil Bir Dünya İçin Şehir ve Medeniyet Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 1996 yılında İstanbul’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde HABITAT 2 konferansının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Türkiye'nin o konferansın ardından ülkelerdeki şehirleşme destekleri vasıtasıyla Birleşmiş Milletler (BM) HABITAT Programı ile karşılıklı iş birliğini sürdürdüğünü belirten Varank, "Özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık konusunda dünyaya öncülük eden girişimleri vesilesiyle iş birliği güçlenerek devam etmiştir. Hiç kimseyi ve hiçbir yeri ardından bırakmamak, şehirleşmeye farklı bir pencereden bakmak adına İlber Ortaylı hocamızın deneyimlerini dinleyeceğiz. Etkinlikte emeği geçen herkese tebriklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de Balıkesir'de şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en coşkulu Habitat Günü'nü kutlayacaklarını bildirdi.

Sharif, Balıkesir'de coşkulu bir kalabalık gördüğünü dile getirerek, "Genç-yaşlı, her yaştan insanın burada olması bizlere ilham veriyor. Siz, burada boşluğu dolduruyor, toplantıyı amacına ulaştırıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşma yaptı.

Balıkesir'de "36. Dünya Habitat Günü" etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi

- Panele, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da katıldı

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Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir etkinlik habitat panel

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