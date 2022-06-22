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Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

22.06.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesi amacıyla bacağından vurulan zanlı, daha sonra intihar girişiminde bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki trafo binasının çevresinde iki kişinin tartıştığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Sağlık görevlileri yönlendirildi.

Sevim Özdemir'e (42) pompalı tüfekle bir el ateş eden İsmail E. (56), bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesi amacıyla bacağından vuruldu.

Yaralanan İsmail E, başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Özdemir'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ağır yaralanan İsmail E. ise Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

- Polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesi amacıyla bacağından vurulan zanlı, daha sonra intihar girişiminde bulundu

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

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cinayet İntihar Balıkesir

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