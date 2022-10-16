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Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

16.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Kanarya Güzellik Yarışması"nda, Türkiye'nin değişik kentlerinden getirilen yaklaşık 2 bin Yorkshire ırkı kanarya, duruş, ses ve renklerinin canlılığıyla dereceye girebilmek için mücadele etti.

Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda bu yıl 6. kez organize edilen yarışmanın jüri üyeliklerini İrlandalı, İtalyan ve Belçikalı 4 hakem yaptı.

En iyi 7 kuşun "Best Seven" seçildiği ve 2 gün süren yarışmaya, kanarya meraklıları büyük ilgi gösterdi.

Yarışma hakkında AA muhabirine açıklama yapan Edremit Yorkshire Kanarya Kulüp Başkanı Mahmut Bal, bu sene yüksek katılımlı güzel bir yarışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bal, "Yorkshire ırkının en iyi 7 kuşunu seçtik, yaklaşık 1950 kuştan. En iyi 7 kuş şu anda seçilmiş durumda. Diğer kendi kategorilerinde derece yapan 149 kuş daha var." şeklinde konuştu.

25 yıllık kanarya yetiştiricisi Taner Acar da "Artık geleneksel bir yarışma haline geldi. Türkiye'nin her yerinden bütün Yorkshire severlerin buluştuğu dünyanın en büyük Yorkshire kanarya yarışması. Dünya kayıtlarına geçmiş en büyük yarışma. "dedi.

Yarışmaya Mersin'den katılan Sedat Taçgün ise "Bu yarışmada salonun 'best kuşu' oldum Ayrıca 'Baş sarı' kategorisinde 2, 'Baş sarı 'erkek kategorisinde 1, 'İntenseire dişi' kategorisinde yine 7. oldum. Çok büyük bir organizasyon, emeği geçenlere gerçekten saygı duyarak teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

Balıkesir'de "Kanarya Güzellik Yarışması" yapıldı

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Balıkesir Edremit yarışma kanarya yorkshire

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