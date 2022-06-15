Balıkesir'de lise öğrencisi yangında hayatını kaybetti

Çakır, "Anne ve baba evden dışarı çıkarken, vefat eden Tayfun kardeşimizin yukarı çıktığını kimse fark etmemiş. Yangın söndürülüp inceleme yapılırken Tayfun kardeşimizin cansız bedeniyle karşılaştık." dedi.

İlçeye bağlı kırsal Kobaklar Mahallesi'nde Tahir Çetinkoz'a ait iki katlı evde sabaha karşı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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