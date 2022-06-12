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Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

12.06.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyoldan İzmir yönüne giden Canberk Altın (26) idaresindeki 16 ANE 846 plakalı otomobil, Savaştepe Mecidiye mevkiinde orta refüje çarparak devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Ceyda Çakıroğlu (24), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan ve itfaiye ile polis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücü Altın, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Altın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ceyda Çakıroğlu'nun cenazesi de Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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trafik kazası Balıkesir

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