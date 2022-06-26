Yapılan kimlik tespitlerinde hayatını kaybedenlerin polis memuru Kübra Açar (24) ile Jandarma Astsubay B.U. (28) olduğu belirlenmişti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sahilyenice Mahallesi 5 numaralı rüzgar türbinleri bölgesinde dün, özel güvenlik görevlilerinin duyduğu silah sesi üzerine bölgede yapılan incelemelerde, bir aracın yanında iki kişinin silahla vurulduğu tespit edilmişti.

Balıkesir'de silahla vurulan polis memuru Erzurum'da toprağa verildi

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