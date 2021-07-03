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Balıkesir'de "Tarla Günü" etkinliğinde ürünler hasat edilmeye başlandı

03.07.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın: - "Türkiye için değil dünyadaki birçok ülkeye tohum satıyoruz. Özel sektörde çok güçlü şekilde 900'ü aşkın firmamız, ürettikleri tohumları yurt içi ve dışına satıyorlar. Tohum konusunda daha da ileri gitmeyi hedefliyoruz"

BALIKESİR (AA) - Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde, 'Tarla Günü' etkinliği kapsamında buğday ve arpa hasadı yapıldı.

30'uncu yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik Enstitüye ait buğday hasat tarlası bölgesinde gerçekleştirildi.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Aydın, Türkiye'nin tohumculuk alanında ihracatçı bir ülke olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye 1 milyon 154 bin ton üretimiyle bazı kalemlerde net ihracatçı bir ülke durumundadır. Özellikle buğday başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Konya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Sakarya'daki araştırma enstitülerimizde buğday ıslahı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ülkemizde 10 milyon tonlardan 20 milyon tonlara çıktı, sadece Türkiye için değil dünyadaki birçok ülkeye tohum satıyoruz. Özel sektörde çok güçlü şekilde 900'ü aşkın firmamız ürettikleri tohumları yurt içi ve dışına satıyorlar. Tohum konusunda daha da ileri gitmeyi hedefliyoruz."

Konuşmanın ardından biçerdöverlerle tarlada hasat yapıldı.

7 bin 100 dekarlık alanda hububat ekimi yapıldığı enstitüde, bunun 5 bin 500 dekar alanında ise özel sektör iş birliği ve sözleşmeli üretim modeliyle 11 farklı arpa ve buğday çeşidinin yetiştirildiği öğrenildi.

Balıkesir'de "Tarla Günü" etkinliğinde ürünler hasat edilmeye başlandı

- TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın: - "Türkiye için değil dünyadaki birçok ülkeye tohum satıyoruz. Özel sektörde çok güçlü şekilde 900'ü aşkın firmamız, ürettikleri tohumları yurt içi ve dışına satıyorlar. Tohum konusunda daha da ileri gi

Balıkesir'de "Tarla Günü" etkinliğinde ürünler hasat edilmeye başlandı

Balıkesir'de "Tarla Günü" etkinliğinde ürünler hasat edilmeye başlandı

Balıkesir'de "Tarla Günü" etkinliğinde ürünler hasat edilmeye başlandı

Balıkesir'de "Tarla Günü" etkinliğinde ürünler hasat edilmeye başlandı

Balıkesir'de "Tarla Günü" etkinliğinde ürünler hasat edilmeye başlandı

Balıkesir'de "Tarla Günü" etkinliğinde ürünler hasat edilmeye başlandı
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