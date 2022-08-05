YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

05.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: - "Binada basit tadilat ve tamirat yapılması gerekse de binanın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok" - "Şimdi sırada bir an evvel yeniden binayı fonksiyonuna kavuşturmak, aslına uygun olarak restore etmek meselesi kalıyor. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz, hepimiz takip halindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi bölümünde çıkan yangının ardından yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında tarihi öneme sahip tescilli binanın taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar olmadığının belirlendiğini, kısmi restorasyonla binanın eski haline gelebileceğini söyledi.

Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki uzman heyetle Balıklı Rum Hastanesi'ndeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi almak için bölgeye geldi.

Binanın çevresini ve içini uzman heyetlerle ziyaret eden Arısoy, hasar tespitiyle ilgili ilk sonuçları basın mensuplarıyla paylaştı.

Arısoy, binanın bir kısmının ve özellikle çatı bölümünün yangından zarar gördüğünü belirterek, "Her ne kadar bütün binada basit tadilat ve tamirat yapılması gerekse de binanın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok. Özellikle çatı kısmını tamir etmek lazım. Geri kalan kısımlarda çok büyük bir iş olmadığı kanaatindeyiz fakat önemli olan teknik uzmanlarımızın vereceği karardır. Sonuç olarak basit tadilat onarımla sorunlar aşılabilecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Yangının ardından konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verdiklerini söyleyen Arısoy, belediye olarak konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

- "Temizlik için 40 kişilik bir ekip çalışıyor"

Sabah saatlerinde Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanını ve Başhekimi ziyaret ettiklerini anımsatan Arısoy, "Yanan binanın yangın artıklarını temizlemek üzere şu anda Zeytinburnu Belediyesine bağlı 40 kişilik bir ekip çalışıyor. Bir taraftan da burası tescilli bir yapı biliyorsunuz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzle konuştuk. Bölgeden Koruma Kurullarının Müdürü ve uzmanları gelip yerinde tespitler yaptılar. Bir an evvel burayı yeniden fonksiyonuna döndürmek için çalışıyoruz." dedi.

Koruma Kurulları kararları çerçevesince, mevzuat çerçevesince kısa bir zamanda binayı yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getiren Arısoy, "Şimdi sırada bir an evvel yeniden binayı fonksiyonuna kavuşturmak, aslına uygun olarak restore etmek meselesi kalıyor. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz, hepimiz takip halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Binada hasar tespit çalışmaları kapsamında Zeytinburnu Belediyesine bağlı birçok ekip ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekipleri koordineli çalışmalar yürütüyor.

Hasar tespit çalışmalarının ardından binanın restorasyonuyla ilgili nihai karara varılacak.

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

- Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: - "Binada basit tadilat ve tamirat yapılması gerekse de binanın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok" - "Şimdi sırada bir an evvel yeniden binayı fonksiyonuna kavuşturmak, aslına uygun olarak restore e

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Bizim Eczane
Atasehir
Filiz Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.