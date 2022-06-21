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Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

21.06.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

EDİRNE (AA) - Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Craiova kentinde gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonada 22 madalya elde eden milliler, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, madalya sıralamasında ise üçüncü oldu.

Milli takımı taşıyan otobüs, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemleri sonrası yurda giriş yaptı.

Edirne'de mola veren milli takımın 1500 metre yarışında altın madalyasını kazanan Şilan Ayyıldız, AA muhabirine, kazandığı şampiyonluktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Şampiyonanın milli takım için başarılı geçtiğini aktaran Ayyıldız, "Hedefim oraya gidip en iyi şekilde koşup altın madalyayı ülkemize getirmekti. Şampiyonada birinci olup ülkemize altın madalyayı kazandırdım." diye konuştu.

Ayyıldız, takımın şampiyonada kenetlendiğini aktararak şunları dile getirdi:

"Takım halinde çok büyük bir ekiple gittik. Yolculuk ve ekip desteği çok güzeldi. Tribün desteğini yarış içinde çok fazla hissettim ve bu güçle daha iyi koştum. Bir hafta sonra Akdeniz Oyunları için yola çıkacağız. Hedefim orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip en iyi derecemi geliştirip ülkemize dönmek. Yine büyük bir ekiple ve büyük bir destekle gideceğiz, hepimiz çok iyi yarışacağız."

3000 metrede şampiyon olan Emine Hatun Mechaal ise milli takım adına organizasyondaki ilk altın madalyayı kazanmanın kendisini gururlandırdığını vurgulayarak, "Keyifli bir organizasyondu takımımın adına, arkadaşlarımın destekleri inanılmaz motive ediciydi." dedi.

Güzel bir yarışma geçirdiklerini vurgulayan Mechaal, şunları söyledi:

"Güzel başarılar elde ettik, 22 madalyayla dönüyoruz. Geniş çerçeveden bakıldığında 22 madalya büyük bir başarı bizim için. Kalabalık bir takım olduğumuz için birbirimize desteklerimiz çok önemliydi. Koşacağımız, atlayacağımız veya atacağımız zaman çok güzel bir destek vardı, bu yarış içinde bizi çok güzel motive etti. Gelecek hafta Akdeniz Oyunları için yolculuğumuz başlayacak. Orada da ülkemi ve bayrağımı temsil edeceğim. Benim için ilk Akdeniz Oyunları macerası olacak. Umarım en iyi şekilde geçecektir. Daha sonra İslami Dayanışma Oyunları var Konya'da, ülkemizde olması ayrıca bizim için mutluluk kaynağı. Umarım oradan ev sahibi olarak en fazla madalyayı alan takım olacağız."

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

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