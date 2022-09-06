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Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

06.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

HAKKARİ (AA) - Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda ikinci olan Polis Gücü Spor Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Rojda Kanat, memleketi Hakkari'de coşkuyla karşılandı.

Antrenörü Umut Özcan Sucu ile kente dönen Rojda Kanat için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Müdürlüğün önünde bir araya gelen sporcular, antrenörler ve Kanat'ın ailesi, milli sporcuyu davul zurna eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Programa katılan Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal ile Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Sabri Demir, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri de Kanat'ı kutladı, hediye verdi. Kanat, daha sonra sporcu arkadaşları, antrenörler ve TDP ekipleriyle halay çekti.

Karşılama törenine katılanlara teşekkür eden Kanat, organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu olduğunu dile getirdi. Kanat, "Bu sadece bir başlangıçtı. Daha büyük dereceler de getireceğim. Karşılama da çok güzeldi. Güzel duygular yaşıyorum." dedi.

Kızına sarılarak tebrik eden anne Zehra Kanat ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kızımla gurur duyuyorum. Rojda çok başarılı bir sporcu ve öğrenci." diye konuştu.

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı

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