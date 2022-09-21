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Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

21.09.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda şampiyon olarak Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil etmeye hak kazanan Cizre Belediyespor, ilçede coşkuyla karşılandı.

Voleybol Erkekler Balkan Kupası ikinci maçında Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 yenip Balkan Kupası şampiyonu olan Cizre Belediyespor, ilçede şehir turu attı.

Meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde takımlarını alkışladı.

Belediye hizmet binası önüne gelen takım oyuncuları ve yönetim, Balkan Kupası'nı Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir’e verdi.

Oyuncuları tebrik eden Kaymakam Demir, "Cizre'de göreve başlayalı bir ay oldu ve bir aylık bir süreçte böyle anlamlı bir Balkan Kupası ile takımımız bize iyi bir motivasyon verdi. İnşallah hep beraber daha güzel başarılara imza atacağız." dedi.

Takımın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı da bu yıl çok iyi bir takım kurduklarını ve kupayı kazandıklarını belirterek, Türkiye'yi en iyi şekilde Avrupa'da da temsil edeceklerini ifade etti.

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor, coşkuyla karşılandı

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