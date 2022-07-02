BALIKESİR (AA) - Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, kaleci Arda Akbulut'u transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.
1.95 boyundaki kaleci Akbulut, profesyonel kariyerine 2017 yılında Trabzonspor kulübünde başlamıştı.
Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı
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