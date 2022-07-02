YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

02.07.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, kaleci Arda Akbulut'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.

1.95 boyundaki kaleci Akbulut, profesyonel kariyerine 2017 yılında Trabzonspor kulübünde başlamıştı.

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

Bandırmaspor Arda Akbulut'u kadrosuna kattı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:38
Öğle
13:17
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cumartesi

Özen Eczanesi
Altieylul
Ulu Eczanesi
Altieylul
Doruk Eczanesi
Karesi
Kent Eczanesi
Karesi
Güler Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Özlem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.