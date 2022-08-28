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Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından

28.08.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Kazanmasını bildik, Atabey'in attığı çok güzel bir golle galip geldik. Kazandığımız için mutluyuz" - Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay: "Oyunun genelinde maalesef buradan puansız ayrılmamalıydık"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Kazanmasını bildik, Atabey'in attığı çok güzel bir golle galip geldik. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da kontrollü oynadığını söyledi.

İkinci yarı takımının kendi oyununu sahaya yansıttığını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda oyuna hakim olan takım Bandırmaspor'du. Kazanmasını bildik, Atabey'in attığı çok güzel bir golle galip geldik. Kazandığımız için mutluyuz, kendi sahamızda bu sene oynadığımız ilk maç. Geçen hafta deplasmandaki galibiyetin daha da anlam kazanması için bu maç önemliydi. Bu galibiyet tribünlere gelemeyen taraftarlarımıza armağan olsun, mutluyuz, inşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz."

- Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, takımının mücadelesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Yakaladıkları fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"İkinci gol gerçekten sahalarda zor görülecek gollerden biriydi. Zaman zaman oyunda dalgalanmalar yaşıyoruz, bunun için yapılacak tek şey zaman ve sabır. Takımın genel gidişatı açısından memnunum fakat bu kırılmaları maçlarda daha az yaşayıp oyunu bitiren görünümde olursak maçları rahatlıkla kazanabiliriz. Oyunun genelinde maalesef buradan puansız ayrılmamalıydık, 6-8 haftalık süre sonucunda takımın hem kadro takviyesi, aynı zamanda da birlikte oynama alışkanlığı kazanmasıyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından

- Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Kazanmasını bildik, Atabey'in attığı çok güzel bir golle galip geldik. Kazandığımız için mutluyuz" - Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay: "Oyunun genelinde maalesef buradan puansız ayrılmamalıydık"

Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından

Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından

Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından

Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından

Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından

Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından

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