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Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

26.07.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Bolu'daki kamp çalışmalarını tamamlayan bordo-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde antrenmana çıktı. Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetimindeki idmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlılar, son bölümde ise istasyon çalışması yaptı.

Mustafa Gürsel, AA muhabirine, Bandırmaspor'un hep iyi olması ve gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bolu'daki kamp dönemini iyi geçirdiklerini belirten Gürsel, "Hazırlık dönemi bitmedi, çalışmaya devam ediyoruz. Gelişmek için, takımı daha iyi yerlere getirmek için bundan sonraki süreçte kendi tesislerimizde çalışmalara devam edip en iyi şekilde hazırlanıp lige iyi bir şekilde girmek istiyoruz." diye konuştu.

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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