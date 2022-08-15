YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

15.08.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MASAK ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlarda, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı

Vatandaşları "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında firma sahibi S.K'nin de yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

- 200'e yakın şikayetçi başvurdu

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı.

Soruşturma süresince 200'e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.

İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

- MASAK ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlarda, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ankara emniyet müdürlüğü kahramankazan

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:53
Öğle
12:58
İkindi
16:46
Akşam
19:53
Yatsı
21:22
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.