Barcelona için Cristiano Ronaldo iddiası! Ünlü gazeteci açıkladı! ''Çıldırırsınız...''

Ünlü gazeteci Gerard Romero'nun yaptığı açıklamalar sosyal medyayı yıktı geçti. Barcelona'nın sürpriz bir transfer yapacağını ifade eden Romero'nun sözleri Ronaldo'nun Barcelona'ya geleceği şeklinde yorumlandı.

"SÜRPRİZ KİŞİYİ ÖĞRENİRSENİZ ÇILDIRIRSINIZ"

Gerard Romero: “Barcelona'nın imzalayacağı sürpriz kişiyi öğrenirseniz çıldırırsınız. Konuşulan sürpriz imza Bernardo Silva değil. Bugün tüm dünya basını biliyor ki Barcelona için sürpriz bir oyuncu gelecek... Herkes kartlarını oynayacak ve o ismi bulmaya çalışacak.” dedi.

HERKES CRISTIANO RONALDO DİYE TAHMİN EDİYOR

Ronaldo için en çarpıcı iddia İspanya basınından gelmişti. As gazetesi, yıldız futbolcunun Barcelona'ya transfer olabileceğini yazmıştı. Haberde Barcelona başkanı Joan Laporta'nın menajer Jorge Mendes ile Ronaldo'nun transfer olasılığını konuştuğu ifade edilmişti.