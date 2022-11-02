''Barcelona ile aynı kader, aman onlar gelmesin!'' Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri korkuttu...

UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider ve ikinci sırada bitirenler ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren 8 ekip kozlarını paylaşacak. Play-Off turu kuraları 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek. Kuranın çekilmesine günler kala Fenerbahçe'nin Barcelona ihtimali taraftarı korkuttu. Bu listeye 9 takım daha dahil olacak.

"GALATASARAY İLE AYNI KADER"

Domenec Torrent döneminde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Barcelona ile karşılaşmıştı. Camp Nou'dan 0-0'lık eşitlik ayrılan sarı-kırmızılılar, İstanbul'da dev rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Fenerbahçeli taraftarlar Barcelona ihtimaline karşı "Aman onlar gelmesin" şeklinde yorumlar yaptı.