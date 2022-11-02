SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. ''Barcelona ile aynı kader, aman onlar gelmesin!'' Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri korkuttu...

''Barcelona ile aynı kader, aman onlar gelmesin!'' Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri korkuttu...

02.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmesi kesinleşen ve gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'nin bir üst turdaki rakipleri yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak ayrılan takımların UEFA Avrupa Ligi'ne düşecek olmasından dolayı bazı takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider ve ikinci sırada bitirenler ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren 8 ekip kozlarını paylaşacak. Play-Off turu kuraları 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek. Kuranın çekilmesine günler kala Fenerbahçe'nin Barcelona ihtimali taraftarı korkuttu. Bu listeye 9 takım daha dahil olacak.

"GALATASARAY İLE AYNI KADER"

1646949099452

Domenec Torrent döneminde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Barcelona ile karşılaşmıştı. Camp Nou'dan 0-0'lık eşitlik ayrılan sarı-kırmızılılar, İstanbul'da dev rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Fenerbahçeli taraftarlar Barcelona ihtimaline karşı "Aman onlar gelmesin" şeklinde yorumlar yaptı.

İŞTE KESİNLEŞEN RAKİPLER

REAL SOCIEDAD

REAL SOCIEDAD

SPORTING

SPORTING

RENNES

RENNES

PSV

PSV

LEVERKUSEN

LEVERKUSEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe UEFA Domenec Torrent ligi nou domenec torre domenec torr domenec to

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Fenerbahçe'de Arda Güler şoku!

Fenerbahçe'de Arda Güler şoku!

Hull City'nin yeni menajeri belli oldu! Acun Ilıcalı'dan tarihi ters köşe

Hull City'nin yeni menajeri belli oldu! Acun Ilıcalı'dan tarihi ters köşe

Galatasaray, Real Madrid ile görüştü! Teklife...

Galatasaray, Real Madrid ile görüştü! Teklife...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.