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Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

03.09.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, sağanaktan etkilenen Ulus ilçesinde inceleme yaptı.

İlçe merkezi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesine gelen Arslan, iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Arslan, gazetecilere, kentte sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük yollarının açıldığını söyledi.

Meteoroloji verilerinin daha düşük olduğunu ancak metrekareye yaklaşık 118 kilogram yağış düştüğünü belirten Arslan, Abdipaşa'da 40 civarı depo, ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığını anlattı.

Arslan, "Ulus merkezde de 20 ev ve dükkanda aynı şekilde su baskını oldu. Zarar tespit çalışmalarımıza başladık. Gerekli tedbirleri de alıyoruz." ifadesini kullandı.

Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bartın Valisi Arslan, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

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